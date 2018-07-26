Рома та IKEA дотепно потролили один одного через трансфери Ольсена та Малкома

Римський клуб у твіттері вступив у батл зі шведською компанією IKEA – вийшло дуже кумедно.

Рома оформила трансфер шведського голкіпера Робіна Ольсена, а твіттер клубу, який вирізняється дотепним представленням новачків, цікаво про це пожартував.

Зважаючи на національність Ольсена, римляни запостили картинку зі зразком замовлення у IKEA: воротар, футболка, рукавиці та бутси. "Нова доставка для Роми", – підписаний твіт.

Втім, відома шведська компанія відповіла не менш дотепно, вколовши Рому в болюче місце – провальний трансфер Малкома. "Голкіпер на місці, інша коробка, мабуть, загубилася", – написали SMM-фахівці IKEA.

У відповідь на це Рома виставила картинку з запитанням "де міг багаж?" та підписала пост словами: "Коли замовляєш щось з IKEA тільки для того, щоб дізнатися, що продукт є на eBay".