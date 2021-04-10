"Відхід Гомеса? Я зіткнувся з деяким тиском, тому що знав, що люди багато чого від мене чекають. За перший сезон в Італії я адаптувався і підівчив мову. На другий рік завжди чекаєш кроку вперед. Я хотів від себе більшого, знав, що можу прогресувати, і тепер, нарешті, почуваюся добре", – розповів Маліновський в інтерв'ю L'Eco di Bergamo.

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Зазначимо, що Папу Гомес був однією з головних зірок Аталанти, проте покинув клуб через конфлікт із наставником команди Джан П'єро Гасперіні та перебрався до Севільї.

До слова, Маліновський провів у цьому сезоні 33 матчі у складі Аталанти, записавши до свого активу 4 голи та 6 асистів.

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