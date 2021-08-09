Вчора по обіді Спеція оголосила про перехід Коваленка, а вже ввечері 25 річний українець був на тренуванні команди.

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До слова, у міжсезоння "орлята" змінили наставника – замість Вінченцо Італьяно, який очолив Фіорентину, головним тренером став Тьягу Мотта. Спеція змушена готуватися до старту кампанії лише на тренуваннях. Команда досі не зіграла жодного спарингу через спалах коронавірусу в розташування клубу.

Нагадаємо, Віктор Коваленко минулої зими перебрався у Аталанту, але не зумів вразити Джан П'єро Гасперіні. Українець брав участь у літніх товариських матчах бергамасків і навіть забив свій дебютний гол, але наступний сезон проведе у Спеції на правах оренди.

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