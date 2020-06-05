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Маліновський зазнав пошкодження

15:41 694 Читать на русском
Маліновський зазнав пошкодження
Руслан Маліновський / Calcio Atalanta

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський займався окремо від загальної групи через пошкодження.

 

Маліновський провів тренування окремо від загальної групи Аталанти, інформує Calcio Atalanta.

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За інформацією джерела, хавбек мав проблеми з привідним м'язом. Однак у медичного штабу бергамасків немає занепокоєння через стан українця, адже пошкодження несерйозне. Вже завтра, 6 червня, буде прийматися рішення про можливість його участі в роботі в загальній групі.

Додамо, що перший поєдинок Аталанти після відновлення сезону запланований на 21 червня – команда Маліновського зустрінеться з Сассуоло.

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Теги
Італія Українці за кордоном Аталанта - Сассуоло Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Україна Україна
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