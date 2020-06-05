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Малиновский получил повреждение

15:46 82 Читати українською
Малиновский получил повреждение
Руслан Малиновский / Calcio Atalanta

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский занимался отдельно от общей группы из-за повреждения.

 

Малиновский провел тренировку отдельно от общей группы Аталанты, информирует Calcio Atalanta.

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По информации источника, хавбек имел проблемы с приводящей мышцей. Однако у медицинского штаба бергамасков нет беспокойства по состоянию украинца, ведь повреждение несерьезное. Уже завтра, 6 июня, будет приниматься решение о возможности его участия в работе в общей группе.

Добавим, что первый поединок Аталанты после возобновления сезона запланирован на 21 июня – команда Малиновского встретится с Сассуоло.

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Теги
Украинцы за рубежом Италия Аталанта - Сассуоло Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Украина Украина
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