Малиновский получил повреждение

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский занимался отдельно от общей группы из-за повреждения.

Малиновский провел тренировку отдельно от общей группы Аталанты, информирует Calcio Atalanta.

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По информации источника, хавбек имел проблемы с приводящей мышцей. Однако у медицинского штаба бергамасков нет беспокойства по состоянию украинца, ведь повреждение несерьезное. Уже завтра, 6 июня, будет приниматься решение о возможности его участия в работе в общей группе.

Добавим, что первый поединок Аталанты после возобновления сезона запланирован на 21 июня – команда Малиновского встретится с Сассуоло.

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