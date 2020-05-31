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Гасперіні пояснив, за які якості цінує Маліновського

12:45 282 Читать на русском
Гасперіні пояснив, за які якості цінує Маліновського
Руслан Маліновський / Getty images

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні розповів про вміння гравців своєї команди.

"Папу Гомес тренується, граючи, він може відіграти три матчі поспіль. Йому не дуже подобається тренуватися. Тоді як Ілічіч вирішив у цьому році вбити себе в Зінгоніі (тренувальна база Аталанти. – прим.). Я не знаю, хто його переконав.

"Я не можу зараз померти": Гасперіні пережив коронавірус після казки Аталанти в Лізі чемпіонів

Ціную Маліновського за вміння добре увійти в гру, його націленість на ворота. Він може бути тим, хто вирішує долю епізоду", – цитує Гасперіні La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Маліновський перейшов у Аталанту влітку 2019 року за майже 14 млн євро. Відтоді 27-річний українець провів за бергамасків 31 матч (1270 хвилин на полі) у всіх турнірах, в яких встиг записати у свій актив 5 голів та 3 результативні передачі.

Епоха, коли ЛЧ була турніром чемпіонів, Зідан підіймав Ювентус, а Мілан впав у яму до приходу Шевченка

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