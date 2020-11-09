Украинский полузащитник клуба из Бергамо попал на радары миланского Интера, сообщает Inter News со ссылкой на слова журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Малиновский попал в сборную тура Серии А по версиям Whoscored и Sofascore

По информации источника, Интеру якобы импонируют умение Малиновского качественно выполнять стандартные положения и сильные атакующие способности хавбека. Пока никакой конкретики и предложений от "нерадзурри" нет, однако Интер попытается подписать Руслана зимой.

К слову, в текущем сезоне украинец сыграл 7 матчей в Серии А и успел отметиться двумя ассистами. Контракт с Аталантой у Руслана Малиновского действующий до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 21 млн евро.

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