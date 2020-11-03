Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський отримав відзнаку за свій виступ у матчі 6-го туру Серії А.

Авторитетні портали Whoscored і Sofascore склали свої символічні збірні 6-го туру Серії А, і в обох з них знайшлось місце Руслану Маліновському.

Асист Маліновського у відеоогляді матчу Кротоне – Аталанта

Українець набрав 8,7 балів за версією Whoscored та став другим найкращим гравцем матчу Кротоне – Аталанта – його випередив Луїс Мурієль. Sofascore виставила Руслану аналогічну оцінку. Найкращим футболістом туру визнаний Муса Берроу, який набрав 9 балів за версією обох порталів.

До слова, Маліновський відіграв у 7 матчах поточного сезону за Аталанту, записавши до свого активу 2 асисти.

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