Чемпіонат Італії 2020/21, 7-й тур

Аталанта – Інтер – 1:1

Голи: Міранчук, 79 – Мартінес, 59

Дженоа – Рома – 1:3

Голи: П'яца, 50 – Мхітарян, 45+2, 66, 85

Торіно – Кротоне – 0:0

Вилучення: Луперто, 88 (Кротоне, друга жовта картка)

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У центральному матчі туру Аталанта приймала Інтер. Перший тайм пройшов за рівної гри, у силовій боротьбі. Гості не спромоглись бодай на один удар у площину воріт суперника – найнебезпечнішою стала спроба Артуро Відаля на 25-й хвилині. Чілієць після навісу Алессандро Бастоні головою спрямував м'яч вище воріт. Аталанта була ще менш переконливою в атаці. Наш Руслан Маліновський вийшов у старті, однак на 60 хвилині поступився місцем росіянину Олексію Міранчуку, для якого ця гра стала першою в Серії А. Українець нечасто зустрічався з м'ячем – дві його спроби загрожувати воротам завершились безрезультатно: в середині тайму, після навісної передачі, сфера після його пострілу пролетіла високо над поперечиною, а під кінець тайму його удар заблокували захисники.

Після відпочинку Інтер додав у всіх компонентах, що вилилось у забитий гол. Ешлі Янг навісом з лівого флангу знайшов голову Лаутаро Мартінеса і останній в дотик переправив круглого у сітку. Марко Спортьєлло протягом хвилини двічі рятував свої ворота після пострілів Відаля та Барелли. За десять хвилин до закінчення матчу господарям вдалось зрівняти – Міранчук, отримавши сферу на лінії штрафного майданчика, розвернувся і влучно пробив у правий дальній кут воріт. На більше команд не вистачило.

Рома на виїзді не без проблем здолала Дженоа. Володіючи значною перевагою, підопічні Фонсеки зуміли забити лише у доданий до першого тайму час – після подачі з кутового найспритнішим виявився Генріх Мхітарян. По перерві "грифони" відігрались: захист гостей проспав контратаку і Марко П'яца, вийшовши сам на сам, легко переграв Пау Лопеса. Згодом Мхітарян увірвався у штрафний майданчик гостей і у стилі кунг-фу переправив сферу у сітку. А за п'ять хвилин до закінчення матчу всюдисущий Генріх з району одинадцятиметрової позначки потужним ударом з льоту оформив хет-трик.

Аутсайдери турнірної таблиці Серії А – Торіно та Кротоне – сильнішого не виявили. Не допомогла гостям і чисельна перевага, якої ті володіли наприкінці матчу протягом семи хвилин. Як наслідок, нулі на табло.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ