Півзахисник Аталанти і збірної України може змінити клуб вже взимку. У його послугах все ще зацікавлений Марсель.

Влітку 29-річним Маліновським цікавився Марсель, однак хавбек залишився в Аталанті, яка після 10-ти турів йде другою в Серії А. Французький клуб не втратив інтересу до Руслана і спробує підписати його взимку, повідомляє News365.fr.

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Головний тренер Марселя Ігор Тудор хоче підсилити атаку, а Маліновський є пріоритетним варіантом. Провансальці розраховують, що Аталанта може відпустити українця в зимове вікно. На користь потенційному переходу можуть зіграти дружні стосунки гравця з Хав'єром Рібалтою – спортивним директором Марселя. Після перемог французької команди в Лізі чемпіонів над Спортінгом Маліновський начебто писав керівнику Марселя повідомлення з привітаннями.

У сезоні 2022/23 Маліновський втратив місце в основі Аталанти. Українець зіграв 9 матчів 1 гол, 1 асист), але сумарно набрав лише 325 хвилин. Контракт Руслана з італійським клубом чинний до літа 2024 року. Окрім Марселя, на нього претендують англійські Тоттенхем і Ноттінгем Форест, а також міланський Інтер.

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