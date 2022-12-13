Руслан Маліновський навіть у свої посередні часи здатен показати частинку магії плеймейкера.

Український легіонер Аталанти разом з Дибалою, Кварацхелією та іншими зірками опинився у топ-30 асистів за підсумками перших 15 турів нинішнього сезону Серії А.

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До рейтингу потрапила результативна передача Маліновського на Дувана Сапату у матчі проти Лечче. Руслан красиво прибрав опонента в центрі поля, а потім низовою передачею на 20 метрів організував для партнера рандеву з голкіпером. Щоправда, цей гол не врятував Аталанту від поразки 1:2.

Загалом у першій частині сезону Маліновський оформив лише 2 асисти. Українець не користується довірою Джан П'єро Гасперіні, тому у пресі знову спалахнули чутки про відхід з Аталанти.

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