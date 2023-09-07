Захисник збірної Данії Йоакім Меле, який нещодавно перейшов з Аталанти у Вольфсбург, розповів неприємні деталі про Джан П'єро Гасперіні.

"Причина мого відходу з Аталанти? Це стиль роботи Гасперіні. Він нагадував диктатуру і був заснований на відчутті страху. Ти почуваєшся не людиною, а лише цифрою. Не було ніяких стосунків з тренером. Жодної свободи.

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Гасперіні міг мучити людей дивними речами. Зокрема, він забороняв мені їздити на тренування разом із Расмусом Хьойлундом, бо вважав, що дорогою на заняття ми можемо жартувати і розважатися. Він сварив нас за це, хоча сам клуб мені дозволив возити Расмуса, бо він не вміє керувати авто.

Не знаю, чи такі речі є типовими для італійців, але через це ти в підсумку стаєш злим та втомленим від такого ставлення.

У Вольфсбурзі все інакше. Зовсім інша атмосфера. Це те, що я шукав. Радий, що опинився тут", – цитує Йоакіма Меле Tuttosport.

Нещодавно 26-річний данець перейшов у Вольфсбург за 12 мільйонів євро. Взимку Аталанта відпустила і Руслана Маліновського, у якого, за чутками, теж були не найкращі стосунки з італійським тренером.

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