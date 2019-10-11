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Маліновський задоволений своїм поточним становищем в Аталанті попри брак ігрового часу

20:38 500 Читать на русском
Маліновський задоволений своїм поточним становищем в Аталанті попри брак ігрового часу
Руслан Маліновський / Твіттер Аталанти

Хавбек збірної України Руслан Маліновський розповів про особливості процесу адаптації в італійській Аталанті.

35’ Дуван Сапата
39’ Алехандро Папу Гомес
56’ Робін Госенс
 
Фабіо Лучоні 86’
35’ Дуван Сапата
39’ Алехандро Папу Гомес
56’ Робін Госенс
86’ Фабіо Лучоні

"З Фіорентиною і Ромою зіграв майже повні матчі, потім із Сассуоло 15-20 хвилин і в останній зустрічі приблизно так само.

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У Аталанті, якщо ти менше граєш, то більше працюєш. Тренування там дуже інтенсивні. Якщо ти зіграв менше тайму, на наступний день у тебе буде дуже об'ємне тренування. Зараз я почуваюся добре", – сказав Маліновський в коментарі Футбол 1.

До слова, в останніх трьох матчах Аталанти український хавбек незмінно залишався на лаві запасних і в сумі награв лише 70 хвилин.

Маліновський – є серйозна проблема: Аталанта перевершує грандів, а італійські ЗМІ та фанати розчаровуються українцем

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Теги
Українці за кордоном Збірна України Італія Аталанта - Лечче Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта
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