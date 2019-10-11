Україна – Литва: анонс матчу відбору до Євро-2020

Збірна України зустрічається з Литвою у Харкові в рамках 7-го туру відбору до Євро-2020. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Україна – Литва

11 жовтня, 21:45, Харків, стадіон ОСК Металіст

Головний арбітр: Харальд Лехнер (Австрія)

Телетрансляція на каналах "Україна" та "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Команда Шевченка перебуває на відстані декількох маленьких кроків від потрапляння до фінальної стадії Євро-2020. Щоб вся Україна стрибала, співала, сміялась і плакала, нам залишилось набрати чотири очки у трьох завершальних поєдинках відбору. "Синьо-жовті" приймають литовців у статусі лідера Групи B. Провівши на один матч більше від Португалії, наша збірна наразі "привозить" чинним чемпіонам Європи п'ять пунктів. Ми залежимо лише від себе, і це не може не тішити.

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Литва перебуває на дні турнірної таблиці, уникнувши поразки лише одного разу – домашня нічия з Люксембургом. Перед харківським протистоянням прибалти видали жахливу трьохматчеву серію, поступившись сербам, українцям і португальцями з принизливим загальним рахунком 2:12. Відтак, підопічні Шевченка просто зобов'язані брати три очки, не докладаючи надзусиль, особливо, перед битвою з Роналду та компанією, яка відбудеться у Києві вже 14 жовтня.

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Вересневий поєдинок у Вільнюсі продемонстрував, що збірна України суттєво переважає свого найближчого суперника як за класом, так і за грою. Попри те, що головний тренер литовців Вальдас Урбонас налаштовує своїх на бій і навіть слухати не хоче про капітуляцію, наші гості мають лише примарні шанси на позитивний результат. Переконливою виїзною перемогою над литовцями (3:0) команда Шевченка довела, щоб може диктувати умови слабшим суперникам, здобувати потрібний результат на класі, без зайвих нервів. Вперше за тривалий час "синьо-жовті" домінували протягом дев'яноста хвилин і красиво комбінували, а чимало фахівців відзначали, що у нас нарешті з'явився власний почерк.

Щоправда, вже через декілька днів після балтійської ейфорії Україна провела досить невиразний контрольний поєдинок з Нігерією, який знову нагадав про старі кошмари. Провалювались в обороні, не контролювали центр поля за відсутності Степаненка, не вражали попереду, але зрештою зуміли врятуватися від поразки завдяки характеру та хорошій підтримці трибун Дніпро Арени. На схожу, або хоча б не гіршу атмосферу наші футболісти розраховують у Харкові. За попередньою інформацією на матч реалізовано більше 35-ти тисяч квитків. Будемо сподіватись, що "12-й гравець" допоможе команді Шевченка здобути стратегічно важливу перемогу, яка зробить становище сербів максимально критичним.

Кадрова ситуація

Після травми Дениса Бойка тренерський штаб збірної України був змушений провести вимушену рокіровку на воротарській позиції, викликавши до лав національної команди одного з лідерів Олександрії Юрія Паньківа. Крім цього, "синьо-жовті", як і київське Динамо, ще не скоро зможуть розраховувати на травмованого центрбека Микиту Бурду. Останній успішно переніс операцію і повернеться на поле через 5-6 місяців. Таким чином, у Шевченка залишились три центральні захисники – Кривцов та Матвієнко, які повинні вийти з перших хвилин, а також представник Гента Ігор Пластун.

Натомість Віталій Миколенко, який травмувався на одному з тренувань збірної, схоже, вчасно відновився. 20-річний фулбек повернувся у загальну групу і, за словами Шевченка, провів повноцінне заняття напередодні ввечері. Наразі невідомо, чи ризикуватиме наставник здоров'ям "динамівця", або ж довірить його місце на лівому фланзі оборони Едуарду Соболю, який непогано проявив себе у матчі проти мадридського Реала, демонструючи пристойний футбол у складі Брюгге.

Якщо Андрій Ярмоленко продовжує тішити своєю грою за Вест Хем, то ситуація Олександра Зінченка у Манчестер Сіті відверто насторожує. Наш зірковий легіонер повертається до табору національної команди на ключові поєдинки кваліфікації, відчуваючи брак довіри з боку Хосепа Гвардіоли. Він декілька разів залишився поза складом і зіграв лише 45 хвилин у фатальному поєдинку "містян" з Вулверхемптоном. Схожу проблему має Руслан Маліновський, який виходив лише на 18 і 16 хвилин у двох останніх матчах Аталанти. А ось Євген Коноплянка, навпаки, поволі набирає оптимальні кондиції в Шахтарі. Після непоганої гри проти СК Дніпро-1 Коно, схоже, готовий відвойовувати втрачені позиції у збірній України.

Литва втратила відразу шість виконавців основної обойми. Ернастас Шеткус, Маркус Паліоніс, Федір Черних, Мантас Кукліс, Деймантас Петравічюс та Вікінтас Слівка точно не допоможуть своїй команді на полі ОСК Металіст.

Прогноз букмекерів

Букмекерська контора Марафон вважає "синьо-жовтих" великим фаворитом протистояння. Перемога України оцінюється балом 1.07, а коефіцієнт на можливий тріумф Литви становить 41.00. Поставивши на нічию, можна збільшити свій виграш у 14.25 разів.

Орієнтовні склади команд

Україна: Пятов – Болбат, Матвієнко, Кривцов, Миколенко – Степаненко, Маліновський, Зінченко – Ярмоленко, Марлос – Яремчук

Литва: Зубас – Воробйовас, Гірдвайніс, Янкаускас, Міколюнас – Шимкус, Жульпа, Матулевичюс – Новіковас, Вербицкас – Лаукжеміс