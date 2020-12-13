Футболісти італійської Аталанти готові демонструвати свої таланти не лише на футбольному полі.

У соцмережах стає вірусним відео із роздягальні Аталанти. На ньому латиноамериканські легіонери команди грають на музичних інструментах.

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Свою атмосферу створюють колумбійці Луїс Мурієль, Крістіан Ромеро та Хуан Мохіка, а також аргентинець Папу Гомес.

Додамо, що у нинішньому сезоні Аталанта після 9 зіграних матчів набрала лише 14 очок та посідає 9-е місце в турнірній таблиці Серії А. У Лізі чемпіонів бергамаски гарантували собі вихід у плей-офф лише у останньому турі, обігравши Аякс.

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