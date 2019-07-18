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Маліновський забив гол та віддав асист за Аталанту в дебютному матчі

19:27 4056 Читать на русском
Маліновський забив гол та віддав асист за Аталанту в дебютному матчі
Маліновський забив дебютний гол за Аталанту / ФК Аталанта

Український хавбек Руслан Маліновський дебютував за Аталанту в товариському матчі.

Товариський матч

Аталанта – Брусапорто – 9:0

Голи: Коллі, 4, 10, Томасі, 32 (автогол), Еспосіто, 35 (аг), Маліновський, 35 (пен), Траоре, 55, 57, 70, Мурієль, 66

Аталанта зіграла товариський поєдинок з італійським Брусапорто. У стартовому складі команди з Бергамо вийшов український півзахисник Руслан Маліновський.

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На 10-ій хвилині Маліновський віддав результативну передачу на Омара Коллі, коли той забивав другий гол своєї команди. На 35-ій хвилині матчу Аталанта заробила право виконати 11-метровий удар. Пробити пенальті довірили українському новачку Руслану Маліновському, який реалізував удар з позначки.

Зауважимо, що після першого тайму команда українця впевнено перемогла Брусапорто з рахунком 5:0. На другу половину зустрічі Гасперіні повністю оновив склад Аталанти. Поєдинок закінчився з рахунком 9:0.

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Італія Головне Українці за кордоном Товариські матчі Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Товариські матчі
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