Красивий дебютний асист та гол Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Брусапорто – 9:0

Аталанта з Маліновським розтрощила Брусапорто у дебютному матчі українця (9:0). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Товариський матч

Аталанта – Брусапорто – 9:0

Голи: Коллі, 4, 10, Томасі, 32 (автогол), Еспосіто, 35 (аг), Маліновський, 35 (пен), Траоре, 55, 57, 70, Мурієль, 66

Маліновський забив гол та віддав асист за Аталанту в дебютному матчі

Аталанта у дебютному матчі Маліновського розтрощила Брусапорто з рахунком 9:0. У моменті з другим голом український хавбек перекинув захист суперника шикарною передачею, яку реалізував Омар Коллі.

А на 35-ій хвилині матчу Аталанта заробила право виконати 11-метровий удар. Пробити пенальті довірили Руслану Маліновському, який впевнено реалізував удар з позначки, сильно пробивший у правий від себе кут.

Зауважимо, що після першого тайму команда українця впевнено перемогла Брусапорто з рахунком 5:0. На другу половину зустрічі Гасперіні повністю оновив склад Аталанти.

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Відео асисту Маліновського дивіться на 1:21, відео голу українця – на 2:50.