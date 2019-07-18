Красивий дебютний асист та гол Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Брусапорто – 9:0

Аталанта у дебютному матчі Маліновського розтрощила Брусапорто з рахунком 9:0. У моменті з другим голом український хавбек перекинув захист суперника шикарною передачею, яку реалізував Омар Коллі.
А на 35-ій хвилині матчу Аталанта заробила право виконати 11-метровий удар. Пробити пенальті довірили Руслану Маліновському, який впевнено реалізував удар з позначки, сильно пробивший у правий від себе кут.
Зауважимо, що після першого тайму команда українця впевнено перемогла Брусапорто з рахунком 5:0. На другу половину зустрічі Гасперіні повністю оновив склад Аталанти.