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Маліновський став одним із найвисокооплачуваніших гравців Аталанти – відома зарплата українця

14:52 1192 Читать на русском
Маліновський став одним із найвисокооплачуваніших гравців Аталанти – відома зарплата українця
Руслан Маліновський / ФК Аталанта

Український хавбек Руслан Маліновський отримуватиме у Аталанті солідні гроші.

Річна заробітна плата українського футболіста в Аталанті складатиме 1 мільйон євро, що є третім показником у команді після Алехандро Гомеса та Дувана Сапати, повідомляє Footboom.

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Крім того, у контракті Маліновського прописані значні бонуси за потрапляння Аталанти у Лігу чемпіонів у наступних сезонах, поки українець буде в команді.

Також, якщо Маліновський проведе більше 50 % матчів у стартовому складі, то кожен наступний поєдинок буде оплачуватись 5% від загальної зарплати.

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Українці за кордоном Італія Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта
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