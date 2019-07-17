Маліновський став одним із найвисокооплачуваніших гравців Аталанти – відома зарплата українця

Овертайм — 16:00 134
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"Люблю дивитися футбол вдома. Там я можу дозволити собі матюкатись". Як найвпливовіша жінка світу стала фанаткою
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Ярмоленко і доленосний сезон: в Англії спрогнозували роль та кількість голів українця у революційному Вест ХеміАнглія — 15:39 635
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Вест Хем підписав Аллє – клуб Ярмоленка побив свій трансферний рекордАнглія — 15:29 333
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Манчестер Сіті – Вест Хем: стартові склади – Зінченко та Ярмоленко потрапили в заявку на матчАнглія — 14:40 1998
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Маліновський увійшов у топ-3 найдорожчих трансферів АталантиІталія — 13:32 968