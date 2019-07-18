Малиновский забил гол и отдал ассист за Аталанту в дебютном матче

Украинский хавбек Руслан Малиновский дебютировал за Аталанту в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Аталанта – Брусапорто – 9:0

Голы: Колли, 4, 10, Томаси, 32 (автогол), Эспосито, 35 (аг), Малиновский, 35 (пен), Траоре, 55, 57, 70, Муриэль, 66

Аталанта сыграла товарищеский поединок с итальянским Брусапорто. В стартовом составе команды из Бергамо вышел украинский полузащитник Руслан Малиновский.

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На 10-й минуте Малиновский отдал результативную передачу на Омара Колли, когда тот забивал второй гол своей команды. На 35-й минуте матча Аталанта заработала право исполнить 11-метровый удар. Пробить пенальти доверили украинскому новичку Руслану Малиновскому, который реализовал удар с точки.

Заметим, что после первого тайма команда украинца уверенно победила Брусапорто со счетом 5:0. На вторую половину встречи Гасперини полностью обновил состав Аталанты. Поединок закончился со счетом 9:0.

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