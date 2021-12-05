Маліновський: Я багато працював у тренажерному залі, залишався після тренувань, щоб покращити свій удар
Український легіонер Аталани Руслан Маліновський оцінив свій вклад у перемогу бергамасків над Наполі у матчі 16-го туру Серії А (3:2).
"Після травми, яку я отримав 4-5 років тому, я багато працював у тренажерному залі, залишався після тренувань, аби покращити свій удар.
Маліновський фірмовою гарматою вразив ворота Наполі – відео гола українця
Коли є шанс, я намагаюся пробити. У матчі з Наполі м'яч вдало ліг мені на ногу, був лише один спосіб так пробити, все пройшло добре.
Чи є хтось із сильнішим ударом у Серії А? Чалханоглу дуже сильний, Фабіан Руїс", – цитує Маліновського TMW.
Нагадаємо, у матчі з Наполі українець відкрив рахунок розкішним пострілом на 7-й хвилині і допоміг Аталанті здобути надважливі три очки.
Аталанта ефектно перемогла Наполі і увімкнулася в боротьбу за скудетто – Маліновський з класним голом і найвищою оцінкою