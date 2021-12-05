Украинский легионер Аталаны Руслан Малиновский оценил свой вклад в победу бергамасков над Наполи в матче 16-го тура Серии А (3:2).

"После травмы, которую я получил 4-5 лет назад, я много работал в тренажерном зале, оставался после тренировок, чтобы улучшить свой удар.

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Когда есть шанс, я пытаюсь пробить. В матче с Наполи мяч удачно лег мне на ногу, был только один способ так пробить, все прошло хорошо.

Есть ли кто-нибудь с более сильным ударом в Серии А? Чалханоглу очень силен, Фабиан Руис", – цитирует Малиновского TMW.

Напомним, в матче с Наполи украинец открыл счет роскошным выстрелом на 7-й минуте и помог Аталанте завоевать сверхважные три очка.

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