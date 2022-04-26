"Італійці кажуть, що тренер Супрягу хвалить, але не випускає на поле. Я впевнений, що Влад не зіграє у чотирьох матчах, тому що у його контракті є пункт, згідно з яким, якщо українець вийде у п'яти матчах цього сезону, то Динамо отримає бонус.

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За моєю інформацією – це 100 тисяч євро. Якщо говорити серйозно, то зі спортивного погляду це дивно. Сампдорія грає із двома форвардами. Це Капуто 1987-го року народження та Квальярелла 1983-го року. Коли одному з дідусів треба відпочити, то на поле виходить не Супряга, а гравець, який прийшов із Асколі з Серії Б і номінально є хавбеком.

Тобто це не та ситуація, коли ти можеш говорити, що був найшвидшим на тренуваннях або пробіг якийсь тест найкраще. Супряга зіткнувся з тими ж проблемами, які були у нього в Динамо. Це невпевненість у собі, комунікація. Потрібно адаптуватися, вивчити мову. Куражу, який був у перший місяць, недостатньо.

Ситуація з контрактом Супряги така, що Сампдорія може взяти його в оренду ще на рік, а потім викупити. Але опцiї обов'язкового викупу там немає. Тобто Сампа не продовжуватиме його оренду", – сказав журналіст Михайло Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Супряга лише одного разу виходив на поле у складі Сампдорії, результативними діями не відзначався. Його контракт з італійцями чинний до 30 червня 2022 року. До кінця сезону "блучерк'яті" у Серії А залишилось провести ще чотири поєдинки.

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