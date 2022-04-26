Динамо може отримати бонус за виступи Супряги у Сампдорії
Форвард Динамо Владислав Супряга, який на правах оренди виступає за генуезців, все ще має шанси принести киянам додатковий прибуток.
"Італійці кажуть, що тренер Супрягу хвалить, але не випускає на поле. Я впевнений, що Влад не зіграє у чотирьох матчах, тому що у його контракті є пункт, згідно з яким, якщо українець вийде у п'яти матчах цього сезону, то Динамо отримає бонус.
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За моєю інформацією – це 100 тисяч євро. Якщо говорити серйозно, то зі спортивного погляду це дивно. Сампдорія грає із двома форвардами. Це Капуто 1987-го року народження та Квальярелла 1983-го року. Коли одному з дідусів треба відпочити, то на поле виходить не Супряга, а гравець, який прийшов із Асколі з Серії Б і номінально є хавбеком.
Тобто це не та ситуація, коли ти можеш говорити, що був найшвидшим на тренуваннях або пробіг якийсь тест найкраще. Супряга зіткнувся з тими ж проблемами, які були у нього в Динамо. Це невпевненість у собі, комунікація. Потрібно адаптуватися, вивчити мову. Куражу, який був у перший місяць, недостатньо.
Ситуація з контрактом Супряги така, що Сампдорія може взяти його в оренду ще на рік, а потім викупити. Але опцiї обов'язкового викупу там немає. Тобто Сампа не продовжуватиме його оренду", – сказав журналіст Михайло Співаковський у програмі "ТаТоТаке".
Нагадаємо, Супряга лише одного разу виходив на поле у складі Сампдорії, результативними діями не відзначався. Його контракт з італійцями чинний до 30 червня 2022 року. До кінця сезону "блучерк'яті" у Серії А залишилось провести ще чотири поєдинки.
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