Марсель більше не збирається продовжувати боротьбу за українського хавбека, стверджує TMW.

Трансфер Маліновського: Аталанта поставила важливу умову Тоттенхему й решті покупців

Французький гранд ще влітку хотів запросити Маліновського і навіть пропонував Аталанті Дженгіза Ундера на обмін. Втім, італійці постійно крутили носом, зриваючи переговори. Цього разу історія повторилася – інтерес Марселя обривається захмарними запитами Аталанти (сума доходила до 20 млн євро). Провансальці цінують Маліновського, але не збираються переплачувати за 29-річного гравця, якого потім не вдасться перепродати з вигодою.

Вдовольнити нинішні апетити Аталанти можуть лише клуби АПЛ. Перша частина сезону явно не сприяла підвищенню ціни на Маліновського – 14 неповних матчів, всього один гол і 2 асисти.

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