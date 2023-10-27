Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський допоміг команді відкрити рахунок в матчі проти Салернітани.

Український хавбек з'явився в стартовому складі на матч 10-го туру Серії А. Дженоа вдалося відкрити рахунок на 35 хвилині.

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Під час позиційної атаки Маліновський оформив гольову передачу на Альберта Гудмундссона, а той завдав удару низом з 20-ти метрів і влучив точно в ціль.

Нагадаємо, що це перша результативна дія Руслана Маліновського після повернення в Італію.