Маліновський продовжив серію в основі Дженоа – "грифони" приймають передостанню команду Серії А
27 жовтня 20:54 - Читать на русском
Руслан Маліновський закріплюється у статусі незамінного гравця Дженоа.
завершено
Українець вийшов у старті на матч 10 туру Серії А проти Салернітани. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом. Телетрансляція буде доступна на MEGOGO, а Футбол 24 проведе текстовий онлайн.
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Маліновський вчетверте поспіль виходить у старті Дженоа. Щоправда, попередні 3 матчі не принесли команді перемог, а сам хавбек результативними діями не відзначався. Салернітана взагалі йде на передостанньому місці Серії А, набравши 4 очки за 9 турів.
Стартовий склад Дженоа:
Стартовий склад Салернітани:
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