Українець вийшов у старті на матч 10 туру Серії А проти Салернітани. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом. Телетрансляція буде доступна на MEGOGO, а Футбол 24 проведе текстовий онлайн.

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Маліновський вчетверте поспіль виходить у старті Дженоа. Щоправда, попередні 3 матчі не принесли команді перемог, а сам хавбек результативними діями не відзначався. Салернітана взагалі йде на передостанньому місці Серії А, набравши 4 очки за 9 турів.

Стартовий склад Дженоа:

Стартовий склад Салернітани: