Головний тренер Реджани Алессандро Неста пообіцяв гравцям своєї команди вечерю в ресторані в разі проходу Дженоа в матчі 2-го раунду Кубка Італії.

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"Я пообіцяв команді приз у разі успіху. Якщо за підсумками цієї зустрічі ми опинимося на Олімпіко, я пригощу всіх вечерею. Я кажу це для того, щоб хлопці мене почули: мене хвилює результат цього матчу, незважаючи на те, що ми також думаємо про наступну зустріч із Лекко в Серії В", – цитує Несту Tutto Regiana.

Матч Дженоа – Реджана відбудеться в середу, 1 листопада. Переможець пари зіграє в 1/8 фіналу з Лаціо в Римі.

Нагадаємо, що у складі Дженоа виступає півзахисник збірної України Руслан Маліновський.

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