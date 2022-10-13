Влітку довго поширювалися чутки про трансфер Маліновського з Аталанти. Підігрівала їх і дружина футболіста. На Руслана претендували Тоттенхем, Ноттінгем Форест і Марсель. Українець залишився в Бергамо, але старт сезону виходить поганим.

Маліновський може спровокувати трансферну дуель Інтера та Ювентуса – дешевий перехід або обмін на іншого гравця

Аталанта розчарована формою Маліновського в дебюті чемпіонату, повідомляє Corriere di Bergamo. За 9 турів Серії А він лише 4 рази з'являвся в стартовому складі. Результативність також не вражає – гол + асист. Можливою причиною невдач називають те, що українець засмучений своєю роллю в команді.

За інформацією джерела, цілком ймовірним є зимовий трансфер Маліновського. Піде або він, або Бога. Аталанта навіть може відпустити Руслана в оренду, якщо тренер на нього не буде розраховувати. Хоча такий варіант виглядає дивно, адже в червні 2023-го завершується його контракт.