"Чи відповідають дійсності чутки про те, що Аталанта може продати мене? Ні, таких розмов навіть не було. Це в інтернеті хтось написав. Не більше ніж чутки.

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Підвищення трансферної вартості? Це цифри, все суб'єктивно. Те ж саме, що WhoScored, який робить оцінки. Деякі футбольні люди інакше дивляться на це. Це не має значення. Аталанта та багато команд показали, що не гроші грають в футбол, а футболісти", – поділився Маліновський в інтерв'ю Великому футболу.

До слова, Маліновський провів 44 поєдинки у складі Аталанти в сезоні 2019/20, записавши до свого активу 9 голів та 7 асистів.

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