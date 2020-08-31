"Соответствуют ли действительности слухи о том, что Аталанта может продать меня? Нет, таких разговоров даже не было. Это в интернете кто-то написал. Не более чем слухи.

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Повышение трансферной стоимости? Это цифры, все субъективно. То же самое, что WhoScored, который делает оценки. Некоторые футбольные люди иначе смотрят на это. Это не имеет значения. Аталанта и многие команды показали, что не деньги играют в футбол, а футболисты", – поделился Малиновский в интервью Великому футболу.

К слову, Малиновский провел 44 поединка в составе Аталанты в сезоне 2019/20, записав в свой актив 9 голов и 7 ассистов.

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