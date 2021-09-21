Маліновський віддав класний асист за Аталанту – дебютна результативна дія українця в сезоні
22:08 - Читать на русском
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський ефективно почав матч 5-го туру Серії А проти Сассуоло.
3’ Робін Госенс
Доменіко Берарді 44’
3’ Робін Госенс
44’ Доменіко Берарді
Джан П'єро Гасперіні в третьому поєдинку поспіль довірив Маліновському місце у стартовому складі.
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Вже на старті зустрічі Руслан відплатив тренеру за довіру. Українець отримав м'яч на правому фланзі й класно прострілив уздовж воріт, а на дальній стійці ніхто не завадив Робіну Госенсу відкрити рахунок.
Додамо, що у нинішньому сезоні Маліновський вже шість разів виходив на поле у матчах Аталанти. Асист проти Сассуоло став його першою результативною дією.
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