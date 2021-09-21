Джан П'єро Гасперіні в третьому поєдинку поспіль довірив Маліновському місце у стартовому складі.

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Вже на старті зустрічі Руслан відплатив тренеру за довіру. Українець отримав м'яч на правому фланзі й класно прострілив уздовж воріт, а на дальній стійці ніхто не завадив Робіну Госенсу відкрити рахунок.

Додамо, що у нинішньому сезоні Маліновський вже шість разів виходив на поле у матчах Аталанти. Асист проти Сассуоло став його першою результативною дією.