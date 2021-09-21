Джан Пьеро Гасперини в третьем поединке подряд доверил Малиновскому место в стартовом составе.

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Уже на старте встречи Руслан отплатил тренеру за доверие. Украинец получил мяч на правом фланге и классно прострелил вдоль ворот, а на дальней штанге никто не помешал Робину Госенсу открыть счет.

Добавим, что в нынешнем сезоне Малиновский уже шесть раз выходил на поле в матчах Аталанты. Ассист против Сассуоло стал его первым результативным действием.