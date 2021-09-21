Малиновский отдал классный ассист за Аталанту – дебютное результативное действие украинца в сезоне
22:11 - Читати українською
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский эффективно начал матч 5-го тура Серии А против Сассуоло.
3’ Робин Госенс
Доменико Берарди 44’
3’ Робин Госенс
44’ Доменико Берарди
Джан Пьеро Гасперини в третьем поединке подряд доверил Малиновскому место в стартовом составе.
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Уже на старте встречи Руслан отплатил тренеру за доверие. Украинец получил мяч на правом фланге и классно прострелил вдоль ворот, а на дальней штанге никто не помешал Робину Госенсу открыть счет.
Добавим, что в нынешнем сезоне Малиновский уже шесть раз выходил на поле в матчах Аталанты. Ассист против Сассуоло стал его первым результативным действием.
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