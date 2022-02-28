Лідер збірної України Руслан Маліновський отримав пошкодження, яке не дозволило йому вийти в старті на 27 тур Серії А.

Аталанта приймає Сампдорію в рамках Серії А. Руслан Маліновський потрапив у стартовий склад, але з перших хвилин не вийшов на поле.

Українець під час розминки розтягнув м'яз правого стегна, повідомляє Gianluca Di Marzio. Скільки доведеться пропустити Руслану, не уточнюють.

Замість Маліновського в старті Аталанти вийшов Пашаліч, який сформував групу атаки з Бога, Пессіною та Копмейнерсом.

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