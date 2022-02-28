Лидер сборной Украины Руслан Малиновский получил повреждение, которое не позволило ему выйти в старте на 27-й тур Серии А.

Аталанта принимает Сампдорию в рамках Серии А. Руслан Малиновский попал в стартовый состав, но с первых минут не вышел на поле.

Украинец во время разминки растянул мышцу правого бедра, сообщает Gianluca Di Marzio. Сколько придется пропустить Руслану, не уточняется.

Вместо Малиновского в старте Аталанты вышел Пашалич, сформировавший группу атаки с Бога, Пессиной и Копмейнерсом.

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