Півзахисник Руслан Маліновський обійдеться Марселю у 12 мільйонів євро з урахуванням бонусів, повідомляє Фабріціо Романо на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер. Це буде повноцінний перехід українця до табору віце-чемпіона Франції.

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Інсайдер зазначає, що угода між клубами майже завершена і буде підписана наступного тижня. Сам футболіст вже погодив з Марселем довгостроковий контракт.

Нагадаємо, у поточному сезоні Руслан зіграв за Аталанту 15 матчів, в яких забив 1 гол та віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює його у 18 млн євро.

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