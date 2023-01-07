Схоже, сага з від'їздом українського легіонера з Італії добігає свого кінця.

Марсель близький до угоди з Русланом Маліновським, повідомляє Фабріціо Романо на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Марсель офіційно розчистив шлях для Маліновського – є гроші для запрошення хавбека Аталанти

За інформацією інсайдера, переговори французів з Аталантою зараз перебувають на завершальній стадії. Умови персонального контракту 29-річного хавбека з "провансальцями" вже узгоджено. Очікується, що договір про співпрацю буде підписано наступного тижня.

Нагадаємо, контракт Маліновського з бергамасками чинний до літа 2024 року. У поточному сезоні Руслан зіграв за бергамасків 15 матчів, в яких забив 1 гол та віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює його у 18 млн євро.

Аталанта у доданий час врятувала нічию зі Спецією у дербі українців – Маліновський виявився фартовішим за Коваленка