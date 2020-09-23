"Після трансферів Маліновського та Яремчука інтерес до українців виріс. Всі хочуть бачити такі приклади. Футбол – це бізнес. Грубо кажучи, якщо у них є можливість купити гравця за одну гривню, а потім продати за 10, то, звичайно, що це всім цікаво.

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Гравців Зорі і Десни взяти набагато легше, ніж з Динамо або Шахтаря – цінники дуже різні. У наших грандів ціна на гравців буде в мільйонах. Дуже часто бельгійським клубам це не по кишені. Зоря – взагалі найкращий приклад, враховуючи, скільки гравців вони продали в ту ж Бельгію.

Є випадки, коли ми пропонуємо футболістів. А є ситуації, коли клуби самі звертаються, мовляв, що ти думаєш про того чи іншого гравця. Наприклад, з Пластуном все було просто. Генту був потрібен центральний захисник, а ми їм запропонували Ігоря. Клубу він сподобався, і його відразу постаралися викупити, але у нас це не вийшло", – цитує Серебреннікова Tribuna.com.

Нагадаємо, влітку 2019-го Аталанта викупила Руслана Маліновського у Генка за близько 15 млн євро.

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