"Складно сказати, хто сильніший: Гент чи АЗ. Але паралелі провести можна. Думаю, що АЗ трохи сильніший. Але не можна забувати, що Гент – добротна команда. Вона не в найкращій формі зараз перебуває. Думаю, що зараз саме час для київського Динамо, щоб обіграти Гент.

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Фаворит матчу? Я б утримався від прогнозів. Тактично Динамо грало дуже правильно з АЗ. Схоже кияни діяли і в Суперкубку з Шахтарем. Тут видно руку Луческу. Румунський фахівець – досвідчений тренер, і тут я бачу очевидну перевагу в Динамо. Думаю, Мірча приготує сюрпризи для свого молодого колеги з Гента", – цитує Сергія Серебреннікова Sport Arena.

Нагадаємо, вже сьогодні, 23 вересня, Динамо на виїзді зіграє перший матч плей-офф раунду Ліги чемпіонів проти Гента. Початок зустрічі о 22:00.

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