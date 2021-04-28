Хавбек Аталанти Руслан Маліновський, схоже, продовжить свої виступи у Бергамо.

Інтер проявляє серйозний інтерес до української зірки. Щоправда, Маліновський не переїде в Мілан, інформує CalcioMercato з посиланням на Corriere di Bergamo.

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27-річний хавбек "Богині" має особливе завдання у схемі Джан П'єро Гасперіні. Руслан, за задумом наставника, має стати новим Папу Гомесом, який у зимове трансферне вікно перебрався з Аталанти в Севілью після скандалу.

До слова, контракт Маліновського з Аталантою розрахований до літа 2023-го, а портал Transfermarkt оцінює Руслана в 21 мільйон євро. Півзахисник у 37 зустрічах поточного сезону відзначився 7 голами та 9 асистами.

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