Маліновський став найкращим гравцем матчу Ювентус – Аталанта за версією WhoScored

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський визнаний найкращим гравцем поєдинку 32-го туру Серії А проти Ювентуса.

Руслан Маліновський отримав найвищий бал – 7,7 – серед усіх гравців поєдинку Ювентус – Аталанта за версією популярного ресурсу Whoscored.

Шикарний гол Маліновського у відеоогляді матчу Ювентус – Аталанта – 2:2

Українець провів на полі 26 хвилин, за які встиг забити гол, здійснити 21 дотик до м'яча, зробив 10 точних передач (100%), завдав 3 удари по воротах – 1 у площину, зробив 1 перехоплення, виграв 5 з 8 єдиноборств, двічі втрачав м'яч. Найближче до Маліновського підібрався Бентанкур, який набрав 7,6 балів.

Нагадаємо, Ювентус та Аталанта розписали бойову нічию (2:2), яка залишила туринців першими, а бергамасків – третіми (76 та 67 очок відповідно).

Ювентус – Аталанта: "Богиня" ставить вирок Саррі, Маліновський став найкращим, а КР7, Дибала і Бентанкур рятують Турин