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РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ЮВЕНТУС - АТАЛАНТА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Маліновський став найкращим гравцем матчу Ювентус – Аталанта за версією WhoScored

10:02 - Читать на русском
Маліновський став найкращим гравцем матчу Ювентус – Аталанта за версією WhoScored
Руслан Маліновський / соцмережі

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський визнаний найкращим гравцем поєдинку 32-го туру Серії А проти Ювентуса.

55’ Кріштіану Роналду
90’ Кріштіану Роналду
 
Дуван Сапата 16’
Руслан Маліновський 80’
16’ Дуван Сапата
55’ Кріштіану Роналду
80’ Руслан Маліновський
90’ Кріштіану Роналду

Руслан Маліновський отримав найвищий бал – 7,7 – серед усіх гравців поєдинку Ювентус – Аталанта за версією популярного ресурсу Whoscored.

Шикарний гол Маліновського у відеоогляді матчу Ювентус – Аталанта – 2:2

Українець провів на полі 26 хвилин, за які встиг забити гол, здійснити 21 дотик до м'яча, зробив 10 точних передач (100%), завдав 3 удари по воротах – 1 у площину, зробив 1 перехоплення, виграв 5 з 8 єдиноборств, двічі втрачав м'яч. Найближче до Маліновського підібрався Бентанкур, який набрав 7,6 балів.

Нагадаємо, Ювентус та Аталанта розписали бойову нічию (2:2), яка залишила туринців першими, а бергамасків – третіми (76 та 67 очок відповідно).

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