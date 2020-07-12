Малиновский стал лучшим игроком матча Ювентус – Аталанта по версии WhoScored

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский признан лучшим игроком поединка 32-го тура Серии А против Ювентуса.

Руслан Малиновский получил высший балл – 7,7 – всех игроков поединка Ювентус – Аталанта по версии популярного ресурса Whoscored.

Шикарный гол Малиновского в видеообзоре матча Ювентус – Аталанта – 2:2

Украинец провел на поле 26 минут, за которые успел забить гол, осуществить 21 касание мяча, сделал 10 точных передач со 100% показателем, нанес 3 удара по воротам – 1 в створ, сделал 1 перехват, выиграл 5 из 8 единоборств, дважды терял мяч. Ближе всего к Малиновскому подобрался Бентанкур, набравший 7,6 баллов.

Напомним, Ювентус и Аталанта расписали боевую ничью (2:2), которая оставила туринцев первыми, а бергамасков – третьими (76 и 67 очков соответственно).

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