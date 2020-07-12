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РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ЮВЕНТУС - АТАЛАНТА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Малиновский стал лучшим игроком матча Ювентус – Аталанта по версии WhoScored

10:05 - Читати українською
Малиновский стал лучшим игроком матча Ювентус – Аталанта по версии WhoScored
Руслан Малиновский / соцсети

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский признан лучшим игроком поединка 32-го тура Серии А против Ювентуса.

55’ Криштиану Роналду
90’ Криштиану Роналду
 
Дуван Сапата 16’
Руслан Малиновский 80’
16’ Дуван Сапата
55’ Криштиану Роналду
80’ Руслан Малиновский
90’ Криштиану Роналду

Руслан Малиновский получил высший балл – 7,7 – всех игроков поединка Ювентус – Аталанта по версии популярного ресурса Whoscored.

Шикарный гол Малиновского в видеообзоре матча Ювентус – Аталанта – 2:2

Украинец провел на поле 26 минут, за которые успел забить гол, осуществить 21 касание мяча, сделал 10 точных передач со 100% показателем, нанес 3 удара по воротам – 1 в створ, сделал 1 перехват, выиграл 5 из 8 единоборств, дважды терял мяч. Ближе всего к Малиновскому подобрался Бентанкур, набравший 7,6 баллов.

Напомним, Ювентус и Аталанта расписали боевую ничью (2:2), которая оставила туринцев первыми, а бергамасков – третьими (76 и 67 очков соответственно).

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