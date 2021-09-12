Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский стал лучшим игроком своей команды в матче 3-го тура Серии А против Форентины (1:2) по данным SofaScore и WhoScored.

Аталанта – Фиорентина – 1:2 – видео голов и обзор матча

28-летний украинец вышел на замену на 50-й минуте, и за время проведенное на поле 33 раза коснулся мяча, отдал 15 точных передач из 21 (71%), создал 2 голевых момента, провел 2 успешные обводки из двух и заработал 2 фола. Как следствие, он получил оценки 7,4 и 8,0 соответственно.

Лучшим игроком матча признан автор двух голов с пенальти, форвард гостей Душана Влаховича – 8,1 и 8,2 соответственно.

Фиорентина одержала выездную победу над Аталантой в матче с тремя пенальти – Малиновский круто вышел на замену