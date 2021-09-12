Аталанта зустрічалася з Фіорентиною в рамках 3 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Аталанта – Фіорентина на "Футбол 24".

Аталанта вважалась фаворитом поєдинку, але саме "фіалки" відкрили рахунок завдяки голу Влаховіча з пенальті. На старті другого тайму "бергамаски" привезли ще один 11-метровий у свої ворота, та Влаховіч відзначився дублем.

Фіорентина здобула виїзну перемогу над Аталантою у матчі з трьома пенальті – Маліновський круто вийшов на заміну

Наставник Аталанти випустив Руслана Маліновського рятувати ситуацію. Варто віддати належне українцю, який чудово увійшов у гру. Господарі все ж відквитали один гол, але вирвати нічию підопічним Гасперіні не вдалось.

Після трьох турів Фіорентина з 6-ма очками розташувалась на 6-й сходинці, Аталанта – 10-та (4 очки).

Наполі вийшов на першу позицію в Серії А, перегравши Ювентус у дербі – туринці набрали 1 очко у трьох стартових турах