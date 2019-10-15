Маліновський: Роналду вже двічі не зміг мене обіграти, а Пепе – чотири рази

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський вважає, що у "синьо-жовтих" є серйозний потенціал для успішного виступу на Євро-2016.

"Я думаю, ми впевнено стоїмо зараз на ногах і не потрібно десь "літати". Нам є куди прагнути. У цієї збірної значний потенціал. У збірній зараз отримуєш задоволення від тренувань. Дійсно, рівень збірної зараз дуже високий. Навіть гравці, які менше грають, дуже високого рівня.

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Автограф Роналду? Він мене дві гри обіграти не може (посміхнувся). Я двічі вже з ним грав. Зараз ось у листопаді будемо грати вдома з Ювентусом. А проти Пепе вже зіграв чотири матчі і він мене не може обіграти. Та, звичайно, Роналду великий гравець, немає про що говорити. Це приклад для багатьох. Сьогодні у нього були моменти, та чудово зіграв Андрій Пятов. Ми намагалися зіграти з Роналду більш компактно.

Перформанс після матчу? Це імпровізація. Я спочатку навіть не зрозумів, бачу, що всі стали в коло. Гарно вийшло. І взагалі, сьогодні була шикарна атмосфера, грати було одне задоволення.

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Чого збірна може досягти на Євро? До Євро ще далеко. Головне, щоб усі були здорові, в найкращих кондиціях, отримували ігрову практику в своїх клубах і прогресували. Є над чим працювати і немає межі досконалості. У мене зараз взагалі вже думки про Лаціо. Зараз важкий графік у Аталанти. Потім Манчестер Сіті.

Сьогодні можна трохи посвяткувати, а завтра вже треба працювати. Матч з Сербією? Це буде через місяць і якщо ви думаєте, що хтось вийде розслабленим, то ні. Ми будемо отримувати задоволення від гри та показувати свій футбол. Хлопці, які будуть грати, будуть викладатися, як ми сьогодні. Буде контроль м'яча, виконувати план тренера на гру. Ніхто зараз нікому не робить послугу, приїжджаючи до збірної", – сказав Маліновський журналістам після матчу.

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