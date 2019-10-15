Збірна України разом з уболівальниками влаштувала феєричний перфоманс на НСК Олімпійський після виходу на Євро-2020

Гравці збірної України подякували уболівальники за підтримку у матчах відбору на Євро-2020.

Після завершення матчу проти Португалії гравці, тренерський штаб та працівники збірної України вишикувалися вздовж центрального кола і влаштували справжню виставу, приймаючи вітання та дякуючи заповненим трибунам НСК Олімпійський за підтримку.

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, що збірна України під керівництвом Андрія Шевченка здолала португальців (2:1) у матчі відбору до Євро-2020 та оформила достроковий вихід на континентальну першість.

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