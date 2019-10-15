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Збірна України разом з уболівальниками влаштувала феєричний перфоманс на НСК Олімпійський після виходу на Євро-2020

11:47 2094 Читать на русском
Збірна України разом з уболівальниками влаштувала феєричний перфоманс на НСК Олімпійський після виходу на Євро-2020
Збірна України / фото: УАФ

Гравці збірної України подякували уболівальники за підтримку у матчах відбору на Євро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

Після завершення матчу проти Португалії гравці, тренерський штаб та працівники збірної України вишикувалися вздовж центрального кола і влаштували справжню виставу, приймаючи вітання та дякуючи заповненим трибунам НСК Олімпійський за підтримку.

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, що збірна України під керівництвом Андрія Шевченка здолала португальців (2:1) у матчі відбору до Євро-2020 та оформила достроковий вихід на континентальну першість.

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