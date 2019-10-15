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Малиновский: Роналду уже дважды не смог меня обыграть, а Пепе – четыре раза

13:39 63 Читати українською
Малиновский: Роналду уже дважды не смог меня обыграть, а Пепе – четыре раза
Руслан Малиновский / Футбол 24

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский считает, что у "сине-желтых" есть серьезный потенциал для успешного выступления на Евро-2016.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Я думаю, мы уверенно стоим сейчас на ногах и не нужно где-то "летать". Нам есть куда стремиться. У этой сборной большой потенциал. В сборной сейчас получаешь удовольствие от тренировок. Действительно, уровень сборной сейчас очень высок. Даже игроки, которые меньше играют, очень высокого уровня.

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Автограф Роналду? Он меня две игры обыграть не может (улыбнулся). Я дважды уже с ним играл. Сейчас вот в ноябре будем играть дома с Ювентусом. А против Пепе уже сыграл четыре матча и он меня не может обыграть. И, конечно, Роналду великий игрок, не о чем говорить. Это пример для многих. Сегодня у него были моменты, и прекрасно сыграл Андрей Пятов. Мы пытались сыграть с Роналду более компактно.

Перформанс после матча? Это импровизация. Я сначала даже не понял, вижу, что все встали в круг. Хорошо получилось. И вообще, сегодня была шикарная атмосфера, играть было одно удовольствие.

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Чего сборная может достичь на Евро? До Евро еще далеко. Главное, чтобы все были здоровы, в лучших кондициях, получали игровую практику в своих клубах и прогрессировали. Есть над чем работать и нет предела совершенству. У меня сейчас вообще уже мысли о Лацио. Сейчас тяжелый график у Аталанты. Затем Манчестер Сити.

Сегодня можно немного попраздновать, а завтра уже надо работать. Матч с Сербией? Это будет через месяц и если вы думаете, что кто-то выйдет расслабленным, то нет. Мы будем получать удовольствие от игры и показывать свой футбол. Ребята, которые будут играть, будут выкладываться, как мы. Будет контроль мяча, будем выполнять план тренера на игру. Никто сейчас никому не делает услугу, приезжая в сборную" –сказал Малиновский журналистам после матча.

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Источник: Футбол 24
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Евро-2020 Криштиану Роналду Криштиану Роналду Руслан Малиновский Руслан Малиновский Украина Украина Сборная Украины Украина - Португалия
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