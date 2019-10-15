Малиновский: Роналду уже дважды не смог меня обыграть, а Пепе – четыре раза

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский считает, что у "сине-желтых" есть серьезный потенциал для успешного выступления на Евро-2016.

"Я думаю, мы уверенно стоим сейчас на ногах и не нужно где-то "летать". Нам есть куда стремиться. У этой сборной большой потенциал. В сборной сейчас получаешь удовольствие от тренировок. Действительно, уровень сборной сейчас очень высок. Даже игроки, которые меньше играют, очень высокого уровня.

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Автограф Роналду? Он меня две игры обыграть не может (улыбнулся). Я дважды уже с ним играл. Сейчас вот в ноябре будем играть дома с Ювентусом. А против Пепе уже сыграл четыре матча и он меня не может обыграть. И, конечно, Роналду великий игрок, не о чем говорить. Это пример для многих. Сегодня у него были моменты, и прекрасно сыграл Андрей Пятов. Мы пытались сыграть с Роналду более компактно.

Перформанс после матча? Это импровизация. Я сначала даже не понял, вижу, что все встали в круг. Хорошо получилось. И вообще, сегодня была шикарная атмосфера, играть было одно удовольствие.

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Чего сборная может достичь на Евро? До Евро еще далеко. Главное, чтобы все были здоровы, в лучших кондициях, получали игровую практику в своих клубах и прогрессировали. Есть над чем работать и нет предела совершенству. У меня сейчас вообще уже мысли о Лацио. Сейчас тяжелый график у Аталанты. Затем Манчестер Сити.

Сегодня можно немного попраздновать, а завтра уже надо работать. Матч с Сербией? Это будет через месяц и если вы думаете, что кто-то выйдет расслабленным, то нет. Мы будем получать удовольствие от игры и показывать свой футбол. Ребята, которые будут играть, будут выкладываться, как мы. Будет контроль мяча, будем выполнять план тренера на игру. Никто сейчас никому не делает услугу, приезжая в сборную" –сказал Малиновский журналистам после матча.

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