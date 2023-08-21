Руслан Маліновський отримав потужний прийом у Дженоа і готується дебютувати. Наразі ж клуб активно пхає новачка у різноманітні фільми.

Різна ситуація у голкіперів збірної – поки Андрій Лунін насолоджується шансом в Реалі, Анатолій Трубін мириться зі статусом ледь не третього воротаря Бенфіки. У Сергія Кривцова все добре – виграв перший трофей разом з Мессі. Про ці та інші новини дивіться у черговому дайджесті на YouTube-каналі "Футбол 24".

Дніпро-1 опустився до Динамо, новий лідер, Кучер – на вихід?