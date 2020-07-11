Маліновський проти короля, битва за життя для Ярмоленка, Гаттузо прийме Мілан і дербі Лондона – топ-матчі вікенду

Українці Андрій Ярмоленко та Руслан Маліновський знову на авансцені футбольного вікенду. "Футбол 24" виділяє головні матчі вихідних, які обов'язково потрібно переглянути.

Норвіч – Вест Хем

11 липня, 14:30, Норідж, Керроу Роуд

Пряма трансляція на телеканалі "Setanta Sport", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Теему Пуккі на початку сезону регулярно забивав, і це створювало ілюзію, що з Норвічем не все так погано. Проте, на дистанції підопічні Даніеля Фарке виявилися геть нікудишніми бійцями. Торішній дебютант АПЛ у минулому турі проти Уотфорда (1:2) програв уже свій шостий матч чемпіонату поспіль. Такого з "канарками" не траплялося 25 років. Щоправда, відтоді Норвіч провів в АПЛ лише 7 сезонів. Все йде до того, що наступну кампанію "зелено-жовті" знову розпочнуть у Чемпіоншипі.

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Наставник Вест Хема Девід Мойєс теж наголошує, що головне завдання його команди – збереження прописки в АПЛ. Однак рестарт сезону зовсім не тішить вболівальників "молотів". Лише чотири очки у п'яти матчах – це дуже мало, навіть якщо враховувати епічну перемогу над Челсі з вирішальним голом Ярмоленка. Вважається, що можна не перейматися про можливість вилетіти, якщо команда набрала 40 очок. Схоже, у нинішньому сезоні вистачить і менше, але Вест Хему з його 31-м пунктом потрібно віддалятися від небезпечної 18-ї сходинки.

У матчі проти Бернлі (0:1) Андрій Ярмоленко дещо несподівано опинився у стартовому складі. Українець провів посередній матч, що і сам визнав. Навряд чи Мойєс знову випустить його з перших хвилин, але, скільки б часу йому не виділив тренер, Ярмоленко буде намагатися продемонструвати свою найкращу гру і повторити успіх зустрічі в першому колі, коли зумів забити у ворота "канарок". З Норвічем буде непросто, але якщо не перемагати команду, яка вже пропустила 63 голи (передостанній результат в АПЛ), а забила лише 23 (найгірша атака ліги), тоді проблеми Вест Хема значно серйозніші, ніж про це свідчить турнірна таблиця.

Вальядолід – Барселона

11 липня, 20:30, Вальядолід, Естадіо Хосе Сорілья

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 3", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Барселона вийшла з карантину дуже нестабільною. Каталонці не просто втратили лідерство, а й дозволили Реалу заробити невеликий гандикап. Так, в Іспанії не вщухають дискусії щодо ролі арбітрів у лідерстві мадридців, але Барселоні, передусім, потрібно вигравати свої матчі.

Кіке Сетьєн застерігає своїх гравців від недооцінки. У першому колі на Камп Ноу "пусела" пропустили аж п'ять м'ячів, але це дуже оманливий результат. За увесь сезон Ла Ліги Вальядолід лише двічі програв з розривом у рахунку у понад два голи, а на своєму полі поступилися тільки Реалу та Атлетіку з Більбао. Словом, чинним чемпіонам належить провести складний виїзд, а статистика ігор на чужому полі у поточній кампанії – не сильний бік Барселони. Лише 8 перемог за 17 матчів.

Оптимізму Барсі додає кадрова ситуація: у гостей традиційно не зіграє травмований Дембеле, а також Фаті, який отримав червону картку в матчі з Еспаньйолом. Натомість у Вальядоліда лазарет переповнений. На Мессі і Ко буде тиснути результат – потрібно вигравати всі три матчі, що залишилися. Беззаперечно, каталонці будуть до останнього намагатися завадити Реалу виграти Прімеру, навряд чи Вальядолід зможе створити для цього серйозні перешкоди.

Ювентус – Аталанта

11 липня, 20:30, Турин, Альянц Стедіум

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Ювентус буде намагатися реабілітуватися за поразку від Мілана. До складу туринців повертається Пауло Дибала, який відсидів дискваліфікацію. Аргентинець був одним із тих, хто перехворів коронавірусом, але повернувся у божевільній формі, забивши кілька важливих голів, коли команда потребувала цього найбільше. Можливо, саме його не вистачило у грі проти "россонері".

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Аталанта продовжує дивувати Італію, залишаючись однією із трьох команд у європейських топ-чемпіонатах, які виграли усі свої матчі після карантину (інші дві – Реал і Баварія). Команда Джан П'єро Гасперіні виграла свої останні 9 матчів Серії А (рекорд клубу) і не планує зупинятися. На Апеннінах вже цілком серйозно говорять про ймовірність чемпіонства бергамасків, але відставання надто велике. А от перемогти в окремому матчі – це запросто. На Альянц стедіум традиційно важко – у поточній кампанії господарі виграли 14 із 15 матчів. До того ж Ювентус може похизуватися перевагою в очних матчах: клуб з Турина не знає поразок в іграх з колективом із Бергамо в Серії А з 2001 року (24 перемоги і шість нічиїх).

Італійська преса повідомила про невеличке пошкодження у Маліновського, але передбачається, що воно не завадить йому зіграти проти Юве. Після карантину Руслан уже провів 5 матчів, у яких забив гол та зробив вирішальний внесок у ще дві перемоги. З Кальярі він заробив пенальті, а проти Сампдорії записав у свій актив асист. Будемо сподіватися на продовження.

Тоттенхем – Арсенал

12 липня, 18:30, Лондон, Тоттенхем Стедіум

Пряма трансляція на телеканалі "Setanta Sport", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чимало колишніх зірок Арсенала зізнавалися, що для них було важливо фінішувати вище Тоттенхема, навіть якщо сезон був провальним. Цей факт повинен допомогти зрозуміти, яке значення має Дербі північного Лондона. Цікаво, що наразі "каноніри" випереджають "шпор" лише на одне очко, але обоє перебувають поза зоною єврокубків.

Мікель Артета нарешті змусив Арсенал грати у конструктивний футбол, але кадровий потенціал та переповнений лазарет заважають демонструвати стабільні результати. Проте, чотири перемоги в останніх п'яти матчах доводять спроможність команди бути конкурентною навіть у такій ситуації. Історично Арсенал краще виглядає в дербі – 20 перемог проти 12 поразок, хоча з матчами на полі Тоттенхема останнім часом не складається.

Це буде перше дербі на Тоттенхем Стедіум і заодно дебютне в північному Лондоні для обох головних тренерів. Очевидно, господарі захочуть закріпити цю подію перемогою. Тим паче, у підопічних Жозе Моурінью вдається далеко не все. Команда не виграє останні 6 виїзних матчів і відкотилася із боротьби за ЛЧ. Вболівальники вже закликають повернути на тренерський місток Маурісіо Почеттіно. Зустріч з Арсеналом – шанс для португальця покращити становище, адже він іще жодного разу не програвав "канонірам" у домашніх матчах, яких з різними командами набралося аж 9.

Наполі – Мілан

12 липня, 22:45, Турин, Сан Паоло

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Дженнаро Гаттузо вперше зіграє проти Мілана в Серії А у статусі тренера. Фахівець очолював "россонері" упродовж півтора сезону, але не зміг досягти визначних результатів, покинувши рідний клуб в кінці минулої кампанії. Проте після звільнення Карло Анчелотті отримав шанс попрацювати в Наполі, з яким вже встиг виграти Кубок Італії та навести лад у чемпіонаті.

"Партенопейці" після рестарту сезону програли лише Аталанті, але це й був єдиний серйозний суперник. Звісно, про зону Ліги чемпіонів у Неаполі вже ніхто не мріє – тут ще потрібно відстояти своє право на ЛЄ. Гаттузо намагається вдаватися до ротації у кожному матчі, щоб команда залишалася свіжою, і поки це працює. Як буде з Міланом – спрогнозувати складно. Однак "адзуррі" не програють "россонері" в рамках Серії А ще з грудня 2014-го, а остання домашня поразка взагалі датована 2010 роком.

Але нинішній Мілан цілком здатен на сенсацію. Схоже, Стефано Піолі не зважає на інформацію про прихід у команду Ральфа Рангніка і намагається витиснути з цього складу максимум, чому сильно допомагає присутність Златана Ібрагімовіча. Мілан після паузи втратив очки лише в матчі зі СПАЛом, обігравши обох головних претендентів на титул – Лаціо та Ювентус. Наполі – передостанній (ще буде гра з Аталантою) серйозний суперник міланців до кінця чемпіонату та ще й прямий конкурент у боротьбі за єврокубки. Наразі між командами відстань у два очки. Можна не сумніватися, що Златан і Ко зроблять усе можливе для перемоги. Словом, нас очікує матч без фаворита.

Шахтар зобов'язаний виходити у півфінал Ліги Європи – а далі можливе диво, або Зустріч, яку всі чекають