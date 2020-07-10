Ярмоленко розкритикував власну гру у провальному матчі Вест Хема – українець обіцяє виправити ситуацію

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко переконаний, що команда здатна прогресувати після поразки від Бернлі (0:1) в 34 турі АПЛ.

"Звичайно, це була погана гра для нас. Ми можемо грати краще, ми це знаємо, і ми повинні показати це в наступному матчі. Мій виступ також не був хорошим, мені потрібно грати набагато краще. Я розумію це і думаю, що наш менеджер знає, як я можу грати. Мені просто потрібно багато працювати, продовжувати боротися і продовжувати працювати, постаратися виграти кожну гру в майбутньому.

Ярмоленко опинився у трійці найгірших гравців Вест Хема в матчі з Бернлі за версією Instat

Норвіч – хороша команда. Це великий сюрприз, що вони в нижній частині ліги, але нам не потрібно думати про ситуацію Норвіча. Ми повинні думати про нашу власну гру, і ми знаємо, що нам потрібно робити. Я думаю, що якщо ми будемо грати добре, ми переможемо, адже нам потрібні ці три очки. У роздягальні завжди хороша атмосфера. Ми намагаємося кожен день старанно працювати, і, звичайно, кожному гравцеві прикро через нашу поточну ситуацію, тому що цей сезон не минув добре для нас.

Тепер у нас є шанс показати один одному, що ми команда. Ми повинні підтримувати один одного, і я сподіваюся, що ми залишимося в Прем'єр-лізі і будемо грати набагато краще в наступному році", – сказав Ярмоленко в коментарі офіційному сайту Вест Хема.

Вест Хем – Бернлі: Ярмоленко вдосконалив рівень, а найкращий воротар АПЛ у дивному матчі переписує історію