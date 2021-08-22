Маліновський прокоментував важкий старт Аталанти у Серії А
16:54 - Читать на русском
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський залишився задоволеним перемогою над Торіно (2:1) в першому турі Серії А.
Луїс Мурієль 6’
Роберто Пікколі 90+3’
6’ Луїс Мурієль
90+3’ Роберто Пікколі
Українець провів на полі 76 хвилин, але результативними діями відзначитися не зміг.
Важкий старт Аталанти з Маліновським у відеоогляді матчу проти Торіно
"Важливо добре почати. Важка гра, але здобуті важливі 3 очки. Побачимося, хлопці", – написав Руслан на своїй сторінці в Instagram.
Наступний матч Аталанта проведе 28 серпня – бергамаски прийматимуть Болонью.
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