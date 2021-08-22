У прем'єрному турі Серії А Торіно на власному полі програв Аталанті з Бергамо. Дивіться відео забитих м'ячів і огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

"Богині" вдалося забити швидкий м'яч. На 6-й хвилині Луїс Муріель протягнув м'яч флангом, змістився на кут штрафного й розкішно поклав під перекладину.

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Проте, надалі розвинути свій успіх бергамаски не змогли. А в другому таймі Торіно навіть зумів зрівняти рахунок. Це Андреа Белотті наважився пробити з лінії штрафного – м'яч зрикошетив від оборонця і за дивною дугою опинився за спиною Муссо. Та в доданий арбітром час Аталанта таки вирвала перемогу, коли юний Роберто Пікколі виявився найспритнішим у карній зоні "биків".

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